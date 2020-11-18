اعلام العدو : الجيش “الإسرائيلي” يعزز نشر القبة الحديدية في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 10:10

اعلام العدو : الجيش “الإسرائيلي” يعزز نشر القبة الحديدية في الشمال

منذ 2 ساعة 18 November، 2020
أخبار موقع المنار

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