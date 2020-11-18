بلديات لبنانية تعلن عن إصابات جديدة بكورونا ودوريات للقوى الأمنية في مناطق عدة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​” خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، من بينهم 1496 مصابون هم من المجتمع المحلي، في حين أن هناك 11 مصابين وافدين، منوهةً بأن عدد ​الإصابات​ الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 107953 حالة.

ومساءً، أعلنت العديد من البلديات عن أرقام الإصابات في نطاقها، ودعت المواطنين إلى الإلتزام بالإجراءات.

وحدة ادارة الكوارث في صور: 33 اصابة مؤكدة لمقيمين مخالطين

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه ” بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال ، تم اليوم تسجيل 33 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي: صور: 6 | الحوش: 2 | العباسية: 2 | الرمادية: 2 | ديرقانون راس العين: 2 | البرج الشمالي: 2 | معروب: 2 | حناوية: 2 | الرشيدية: 1 |

البص: 1 | طيردبا: 1 | طورا: 1 | الشهابية: 1 | يانوح: 1 | جويا: 1 | الحميري: 1 | صريفا: 1 | جبال البطم: 1 | برج رحال: 1 | ديركيفا: 1 | القليلة: 1.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2841 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

235 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

2606 حالة محلية بينها 483 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و56 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(34 حالة وفاة محلية).

وتماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 804 شفاء مخبري و 983 شفاء زمني. واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

بلدية الدوير: 4 إصابات جديدة و5 حالات شفاء

أعلنت بلدية الدوير في بيان، أنه “سجلت خلال الـ48 ساعة الماضية، اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا من أبناء البلدة، ويخضع كل منهم للحجر المنزلي مع عائلته، على أن تتم متابعتهم من البلدية ووزارة الصحة العامة. كما تماثلت 5 حالات للشفاء”. وشددت البلدية على “ضرورة الإلتزام بتعلميات وزارة الصحة، وبقرار الإقفال العام الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات من صباح 14-11-2020 لغاية صباح 30 -11-2020 ما عدا الإستثناءات الواردة فيه”.

16 اصابة في برقايل

اعلنت خلية الأزمة في بلدة برقايل في عكار في بيانها اليوم ” أن عدد المصابين رسميا في البلدة بات 16 مصابا وهناك حالات جديدة لم يبلغ عنها وبعضها تبلغت خلية الازمة بها.

واضاف البيان: “بادرت الخلية الى توزيع معقمات على بعض منازل المصابين. و تأمل ممن تظهر عليه العوارض ان يبادر الى الاتّصال باحد اعضاء الخلية من اجل متابعة الإجراءات المعتادة املين منه حجر نفسه حتى يتم فحصه”. وذكرت الجميع بضرورة التقيد بالمباعدة واستخدام الكمامة والمحافظة على النظافة العامة.

بلدية حارة صيدا: حالتان جديدتان قيد الحجر المنزلي

أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة “أمل” و”حزب الله”، “ثبوت حالتي كورونا جديدتين هما قيد الحجر المنزلي”. وتمنت البلدية على “كل من خالطهم الاتصال بالطوارئ من أجل إجراء فحص ال pcr”، وناشدت الهالي “التزام الاجراءات الوقائية”.

بلدية كفرحتى: إصابة واحدة في البلدة

أعلنت بلدية كفرحتى في قضاء صيدا ببيان، “ثبوت إصابة واحدة بوباء كورونا”، داعية “كل من خالط المصاب إلى الاتصال بلجنة الصحة في بلدية كفرحتى ليصار إلى إجراء الفحوص اللازمة”. وأكدت “تماثل 3 أشخاص من عائلة واحدة للشفاء، بعد إجراء فحوص PCR جديدة لهم بينت أن نتيجتهم سلبية”.

اصابة جديدة في عيدمون شيخلار

اعلنت بلدية عيدمون شيخلار في عكار عن اصابة انسة بالفيروس ودعت كل المخالطين حجر أنفسهم لتقييم وضعهم الصحي.

8 حالات إيجابية في قضاء بشري

أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان، تسجيل ثماني حالات إيجابية في قضاء بشري في فحوص الـ PCR التي أجريت في مستشفى بشري الحكومي بتاريخ 16/11/2020 توزعوا كالآلي:

– بشري: 5 حالات.

– حصرون: حالة واحدة.

– حدشيت: حالتان اثنتان.

دوريات في قرى البترون للتأكد من الالتزام بقرار التعبئة وضبط مخالفات وتوجيه انذارات

يواصل عناصر مكتب أمن الدولة في البترون دورياتهم اليومية في قرى وبلدات القضاء وعلى مسلكي الاوتوستراد بين شكا والمدفون خلال النهار وعند المساء، للتأكد من الالتزام بقرار التعبئة. وتم ضبط عدد من المخالفات وتوجيه انذارات لأصحابها بعد إجبارهم على الاقفال، من دون تسطير محاضر ضبط.

تقرير مستشفى رفيق الحريري: 85 اصابة و31 حالة حرجة ولا وفيات

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 374 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 692 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 31

– حالات وفاة: 0

المصدر: الوكالة الوطنية