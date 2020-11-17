وزير الدفاع الأفغاني: طالبان غير جدية في تحقيق السلام

اتهم وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة أسد الله خالد، حركة طالبان “بعدم الجدية في خفض حدة العنف وبعدم الرغبة في تحقيق السلام مع الحكومة الأفغانية خلال المفاوضات الجارية في قطر”. وقال خالد، في كلمة أمام البرلمان أوردتها قناة (1 تي في)، “لست متأكدا مما إذا كانت محادثات السلام مع طالبان ستأتي بنتائج”، متهما الحركة بـ “إساءة استغلال محادثات قطر من أجل الخداع”.

وتابع “الحركة لا ترغب في صنع السلام أو خفض العنف، وأن تلك الرغبة ليست موجودة كذلك لدى من وصفهم بـ “داعميها الدوليين والإقليميين”. واستطرد خالد أن تصريحاته لا تعني معارضته للمفاوضات، مؤكدا أن “الجيش يدعم السلام الحقيقي الذي يحفظ مكتسبات العقدين الماضيين”، وفق تعبيره.

المصدر: سبوتنيك