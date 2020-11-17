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November 17 2020 - 16:40

وزير الدفاع الأفغاني: طالبان غير جدية في تحقيق السلام

منذ 38 mins 17 November، 2020
الحكومة الأفغانية وطالبان تواصل محادثات السلام في الدوحة
أخبار دولية - افغانستان

اتهم وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة أسد الله خالد، حركة طالبان “بعدم الجدية في خفض حدة العنف وبعدم الرغبة في تحقيق السلام مع الحكومة الأفغانية خلال المفاوضات الجارية في قطر”. وقال خالد، في كلمة أمام البرلمان أوردتها قناة (1 تي في)، “لست متأكدا مما إذا كانت محادثات السلام مع طالبان ستأتي بنتائج”، متهما الحركة بـ “إساءة استغلال محادثات قطر من أجل الخداع”.

وتابع “الحركة لا ترغب في صنع السلام أو خفض العنف، وأن تلك الرغبة ليست موجودة كذلك لدى من وصفهم بـ  “داعميها الدوليين والإقليميين”. واستطرد خالد أن تصريحاته لا تعني معارضته للمفاوضات، مؤكدا أن “الجيش يدعم السلام الحقيقي الذي يحفظ مكتسبات العقدين الماضيين”، وفق تعبيره.

المصدر: سبوتنيك

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