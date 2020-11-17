الصحة اللبنانية: 9 إصابات بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 15 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 16:40

الصحة اللبنانية: 9 إصابات بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 15 الحالي

منذ 26 mins 17 November، 2020
وزارة الصحة
لبنان

أفادت وزارة الصحة في لبنان الثلاثاء عن استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/11/2020، وأظهرت النتائج وجود تسع (9) حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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