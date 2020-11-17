إصابة أسير فلسطيني بمعتقل جلبوع بكورونا

أبلغت إدارة سجون العدو الاسرائيلي الأسرى في سجن “جلبوع” بإصابة أسير بفيروس “كورونا” في قسم (1).

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن “حالة القلق تتصاعد لدى الأسرى مع استمرار تسجيل إصابات جديدة في صفوفهم، وذلك بعد مرور 15 يوما لانتشار عدوى الفيروس في السجن”.

ولفت النادي إلى أن “غالبية المصابين يقبعون في قسم (3) في سجن جلبوع، فيما جرى نقل جزء آخر إلى ريمون”، وتابع “كما نقل أربعة أسرى إلى عزل الرملة وخمسة أسرى نقلوا إلى سجن السيلمون، وهم من المخالطين للأسير الذي أُعلن عن إصابته اليوم”.

وأشار النادي الى ان “360 أسيرا في جلبوع يواجهون أوضاعا صعبة وخطيرة، وقلق على مصيرهم وحياتهم، لا سيما المرضى منهم”.

ووجه الأسرى نداء لكافة جهات الاختصاص بالتحرك والضغط على الاحتلال، من أجل ضمان توفير الإجراءات الوقائية اللازمة لهم، حيث يضطرون إلى شراء غالبية احتياجاتهم على حسابهم الخاص، بما في ذلك الكمامات، ومواد التنظيف.

المصدر: فلسطين اليوم