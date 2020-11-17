الاتحاد الأوروبي: نتابع أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية بشكل مستمر

أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو الثلاثاء، أن “الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب تطورات وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية”، مؤكدا أن “هناك حوار مستمر مع السلطات السعودية حول الأمر وأن الاتحاد أعرب عن قلقه حيال أوضاع حقوق الإنسان في المملكة”.

وصرح بيتر ستانو في مؤتمر صحافي “الاتحاد يتابع عن قرب وضع احترام حقوق الإنسان في السعودية ونحن في حوار مستمر مع حلفائنا السعوديين والذي كان مكثفا خلال الأشهر الماضية، حيث أعربنا عن قلقنا ونحن كنا دائما في كل فرصة نثير هذه القضية مع جميع حلفائنا حتى لو لم يفضلوا ذلك”.

وأوضح “حوارنا مع السعودية سيستمر بعد قمة العشرين”، والتي تقام بالمملكة العربية السعودية السبت المقبل.

المصدر: سبوتنيك