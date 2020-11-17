وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم يبرق معزيا برحيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 15:08

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم يبرق معزيا برحيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ 1 ساعة 17 November، 2020
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