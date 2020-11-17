علييف: وحدة أراضي أذربيجان لا يمكن أن تكون موضوعا للمفاوضات

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الثلاثاء أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي حديث حول الوضع القانوني لإقليم قره باغ”. وقال علييف في كلمة إلى الشعب “لقد قلت مراراً إننا لن نسمح بإنشاء دولة أرمينية ثانية على الأراضي الأذربيجانية الأصلية، لقد قلت مراراً إن وحدة أراضي أذربيجان لا يمكن أن تكون موضوعاً للمفاوضات، وقلت إن أذربيجان ستستعيد وحدة أراضيها. وقلت إن أذربيجان ستستعيد وحدة أراضيها. وقلت ذلك إذا لم يكن سلمياً، فبالحرب. وتصريحاتي [بهذا الشأن] نشرت وموجودة في كل مكان. تحدثت بهذه الكلمات وأنا ثابت عليها”. وأوضح أنه “تم استعادة وحدة أراضي أذربيجان وطرد المحتلين من أراضينا”.

وأضاف “لم نسمح بإنشاء دولة أرمينية ثانية. لا يمكن أن يكون هناك حديث عن أي وضع [للإقليم]. هناك دولة أذربيجانية واحدة، متعددة الجنسيات، متعددة الطوائف. هناك دولة أذربيجانية تقدمية. يعيش ممثلو جميع الأديان بشكل طبيعي، في ظروف من السلام والتفاهم المتبادل. سيعيش الشعب الأرمني بنفس الطريقة، ولا حسبات لدينا مع الشعب الأرمني لتصفيتها”.

هذا ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من من الشهر الجاري. وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

المصدر: سبوتنيك