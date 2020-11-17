“كل هذه الفوضى من ملعقة صغيرة”… عالم يكشف إجمالي حجم فيروسات كورونا في العالم

استطاع علماء تقدير الكمية الإجمالية من فيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو 45 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من مليون و300 ألف إنسان.

قام عالم الرياضيات مات باركر، صاحب أحد برامج الراديو الشهيرة في بريطانيا، بدراسة الكمية الإجمالية لحجم فيروس كورونا الذي يهدد جميع سكان كوكب الأرض منذ ظهوره في أواخر العام الماضي.

وقارن باركر الحجم المجهري لفيروس كورونا مع عدد المصابين في كوكب الأرض، ليتضح أن الحجم الإجمالي لجميع الفيروسات حتى اللحظة نحو 8 مل أو 0.2 أوقية سائلة، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب تقديرات العالم، فإن هذه الكمية التي أصابت البشرية جمعاء تقدر بنحو ملعقة طعام صغيرة، حيث يمكن أن تحتوي ملعقة الطعام الصغيرة نحو 6 مل من السائل.

ونوه باركر إلى أنه في أكبر التقديرات، حتى لو كان الرقم السابق غير دقيق، لكن جميع فيروسات كورونا في العالم من المؤكد أنه يمكن جمعها في كأس زجاجية صغيرة.

وقال العالم في برنامجه: “كل هذه الفوضى في العالم … ترجع إلى ملعقة صغيرة”، وأضاف “جسيم الفيروس صغير جدًا، إنه مجرد شيفرة لتدمير الخلايا الأخرى”.

وفي الواقع يعتبر فيروس كورونا المستجد أصغر بمليون مرة من حجم الخلية البشرية، حيث قام باركر بإحصاء وتقدير عدد الفيروسات لدى كل مصاب بعد أخذ عينات من نتائج المسحات والأبحاث العلمية المنشورة.

وبحساب عدد الإصابات الحالية من الإصابات المقدرة لمدة 14 يوما، استطاع باركر تقدير عدد الفيروسات ومن ثم تخدير كميتها وإجمالي حجمها.

المصدر: سبوتنيك