السعودية تسجل 301 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيلها 301 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 301 حالة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 353556 شخصا، وتعتبر حالات 7212 منهم نشطة، بينها 823 حرجة.

وتشير إحصائية اليوم إلى تراجع مستمر في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية بعد أن بلغ يوم 13 نوفمبر 441 حالة، وفي 14 نوفمبر 349، وفي 15 نوفمبر 305.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 19 وفاة جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 5676 متوفيا.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ يوم 13 نوفمبر 20 حالة، وفي 14 نوفمبر 16 وفاة، وفي 15 نوفمبر كذلك 16.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “COVID-19” وصل إلى 340668 شخصا، بعد تسجيل 364 حالة شفاء جديدة.

المصدر: وكالات