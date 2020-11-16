البيت الأبيض يطلب من البنتاغون الاستعداد لسحب قوات من العراق وأفغانستان

قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) الاستعداد لسحب قوات عسكرية امريكية من العراق وأفغانستان.

وأفادت قناة سي ان ان، بأنه هناك أوامر صدرت لوزارة الدفاع بتخفيض عدد القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، خلال الفترة المتبقية من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت، إلى أن البنتاغون اصدر إشعارا للقادة يعرف باسم “أمر تحذير”، لبدء التخطيط لخفض عدد القوات الأمريكية إلى 2500 جندي في أفغانستان و2500 في العراق بحلول 15 كانون الثاني/يناير.

المصدر: سي ان ان