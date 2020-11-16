مصادر مطلعة على الملف الحكومي للمنار: الموفد الفرنسي باتريك دوريل وصل الى بيروت متبنِيا لوجهة نظر الرئيس المكلّف سعد الحريري في كيفية تأليف الحكومة ومقاربة تفاصيلها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 16 2020 - 20:24

مصادر مطلعة على الملف الحكومي للمنار: الموفد الفرنسي باتريك دوريل وصل الى بيروت متبنِيا لوجهة نظر الرئيس المكلّف سعد الحريري في كيفية تأليف الحكومة ومقاربة تفاصيلها

منذ 11 mins 16 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة