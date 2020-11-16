سيارة خارقة تسافر حول العالم من خلال ليتر واحد فقط من الوقود

صنعت مجموعة من الطلاب السويديين سيارة خارقة يمكنها السفر حول العالم من خلال ليتر واحد فقط من الوقود.

وتُسمى هذه السيارة “Eximus IV”، وتمكنت من تسجيل أرقام قياسية في استهلاك كفاءة الوقود منذ مشاركتها في مسابقة “ديلسبلو إليكترك” السنوية في السويد عام 2016، وبقيت منذ ذلك الحين تحظى بلقب السيارة الأكثر كفاءة في العالم في تلك المسابقة.

وفي كلّ عام، تسافر فرق من جميع أنحاء العالم إلى مسار مبني خصيصاً في السويد لاختبار مركباتهم فائقة الكفاءة في استخدام الطاقة والمصممة لتغطية أطول مسافة ممكنة بأقل قدر ممكن من الوقود.

ويجري تكليف المتسابقين بقيادة سياراتهم على مسار سكة حديد يبلغ طوله 3.36 كيلومتر، مع حمل ما مجموعه 6 ركاب، بمتوسط ​​وزن يبلغ 50 كغ لكل شخص.

ويتم قياس استهلاك الطاقة للمركبات المشاركة بالواط / ساعة ثم يتم تقسيم الرقم على عدد الركاب الموجودين على متنها. في عامها الأول من المشاركة في المسابقة فازت السيارة المصنوعة من مواد الطائرات فائقة الخفة، بالمركز الأول بقدرة مذهلة تبلغ 0.840 واط / ساعة لكل شخص / كيلومتر، لكن هذا الرقم كان يتحسن كل عام.

ومنذ دخولها المنافسة قبل 4 سنوات، أصبحت سيارة “Eximus IV” سيدة المنافسة، وأثبتت هذا العام تفوقها على جميع السيارات مرة أخرى.

وفي العام الماضي، حقق فريق “Eximus IV”، الذي يتألف من طلاب سويديين من جامعة دالارنا وجامعة تشالمرز التقنية السويدية، مرة أخرى رقماً قياسياً جديداً، إذ بلغ 0.603 واط / ساعة لكل شخص لكل كيلومتر.

وشهدت منافسة هذا العام، التي أقيمت الشهر الماضي، مرة أخرى تفوّق السيارة على منافساتها بكفاءة تبلغ 0.517 واط / ساعة لكل شخص لكل كيلومتر.

وفي هذا الإطار، قال البروفيسور هنريك روديغارد: “نظرياً، يمكن أن تنقل سيارة إيكسيموس آي في، شخصاً لمسافة طويلة حول العالم باستخدام الطاقة الموجودة في لتر واحد فقط (0.26 غالون) من البنزين”.

يشار إلى أنه لم يتم إنتاج كميات كبيرة من “Eximus IV”، لكن الابتكارات التي يقدمها مصمموها كل عام تساعد في إجراء مزيد من البحث في مجال كفاءة استهلاك الوقود للمركبات التجارية.

المصدر: bc arabic.com