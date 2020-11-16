رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس: سوريا فقدت برحيل وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اليوم شخصية وطنية بارزة تركت أثراً طيباً في قلوب السوريين جميعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 13:02

رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس: سوريا فقدت برحيل وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اليوم شخصية وطنية بارزة تركت أثراً طيباً في قلوب السوريين جميعاً

منذ 31 mins 16 November، 2020
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