عدد ساعات النوم الضرورية للوقاية من الإنفلونزا

تؤثر قلة النوم سلبا على صحة الإنسان وتجعل الجسم أضعف وأكثر عرضة للعدوى خصيصا في موسم الإنفلونزا.

وأوضحت أخصائية التنظير الداخلي، ليديا غولوبينكو، إذا كان الشخص ينام أقل من سبع ساعات في اليوم كل ليلة، فإن مخاطر الإصابة بالمرض تزداد بمقدار ثلاثة أضعاف.، بحسب ما نقلته “كومسومولسكايا برافدا”.

وقالت غولوبينكو: “هذا يعود إلى أن جسمك يستخدم الوقت أثناء النوم، لاستعادة فعالية جميع الأنظمة والحفاظ عليها”.

لهذا السبب على الشخص محاولة النوم سبع إلى ثماني ساعات في اليوم من أجل التمتع بصحة جيدة ومناعة قوية. وإذا كان الشخص يشعر بالضعف، فعليه أن يجعل النوم أولوية في جدوله الزمني: فكلما زاد وقت الراحة، زادت سرعة تعافي الجسم.

وأشارت الخبيرة سابقا، وفقًا للخبيرة، أن الحلويات والأطعمة السكرية الأخرى لها تأثير سلبي مؤقت على جهاز المناعة، حيث يمكن أن تضعف قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة الفيروسات والبكتيريا.

المصدر: سبوتنيك