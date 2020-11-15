وزارة الصحة : تسجيل 1163 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 1163 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 105430 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 1161 حالة إصابة بين المقيمين وحالتين بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 817”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 835، من بينها 314 في العناية المركّزة”، لافتةً إلى “أنّه تمّ إجراء 7788 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ”كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 857 فحصًا في ​المطار​”.

المصدر: موقع المنار