بارزاني: مصرون على حل جميع المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد، إصراره على حل جميع المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار.

وقال خلال مؤتمر صحفي في أربيل، إن “حل جميع مشاكل الإقليم مع بغداد عن طريق الحوار، ورسالتنا لبغداد، أننا دائما وأبدا مستعدون للاتفاق”.

وأضاف بارزاني، أن “الإقليم ليست لديه أية إشكالية من تسليم النفط لبغداد”.

ويوم أمس قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد، في إشارة إلى “قانون الاقتراض” الذي أصدره برلمان العراق.

يذكر أن حكومة إقليم كردستان انتقدت آلية التصويت على “قانون الاقتراض” وامتنعت الأحزاب الكردية من حضور جلسة التصويت عليه في البرلمان العراقي، واعتبر رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، هذا القانون “طعنة وجهتها الكتل الشيعية والسنية لشعب كردستان”.

المصدر: وكالات