مراسل المنار :مخابرات الجيش توقف فلسطينياً تسلل إلى الأراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة حيث عبر الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 16:56

مراسل المنار :مخابرات الجيش توقف فلسطينياً تسلل إلى الأراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة حيث عبر الحدود

منذ 1 ساعة 15 November، 2020
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