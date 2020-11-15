شمخاني: التعاون الدفاعي والامني بين ايران والعراق يضمن الامن والاستقرار في المنطقة ويجب الارتقاء بهذا التعاون الى مستوى التعاون الاستراتيجي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 12:56

شمخاني: التعاون الدفاعي والامني بين ايران والعراق يضمن الامن والاستقرار في المنطقة ويجب الارتقاء بهذا التعاون الى مستوى التعاون الاستراتيجي

منذ 42 mins 15 November، 2020
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