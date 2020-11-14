حواجز ودوريات لقوى الأمن في المناطق اللبنانية تنفيذا لقرار منع التجول

تعمل قطاعات قوى الامن الداخلي في منطقتي عاليه والمتن الاعلى، على اقامة حواجز ثابتة ودوريات سيارة في مختلف القرى والبلدات، تنفيذا لقرار وزارة الداخلية بمنع التجول، وللعمل على تطبيق القرار وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين لاحكامه.

وفي البقاع الغربي اقامت قوى الأمن الداخلي حواجز ثابتة في منطقتي البقاع الغربي وراشيا، إنفاذا لقرار منع التجول، وعملت على تسطير محاضر ضبط بالسيارات المخالفة لأحكام هذا القرار.

وعمل عناصر شرطة البلدية في بعض بلديات الضنية، وبمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع متطوعي خلية الأزمة في كل بلدة، على تسيير دوريات في شوارع البلدات والقرى، متابعة لقرار الإقفال العام في مواجهة فيروس كورونا، وأقدمت الدورية على إغلاق المحال التجارية المشمولة بقرار التعبئة العامة، كما سطرت محاضر ضبط بحق المخالفين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام