8 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت يومي الثلثاء والخميس الماضيين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 23:02

8 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت يومي الثلثاء والخميس الماضيين

منذ 1 ساعة 14 November، 2020
مطار بيروت
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج فحوص PCR إضافية لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/11/2020 و12/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 10/11/2020 كالتالي:

–   رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 12/11/2020 كالتالي:

–   رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)

–   رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 7836 (جميعها سلبية)

–   رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

–   رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

–   رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)

–   رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

–   رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

–   رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

–   رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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