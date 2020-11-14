  وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 13:30

  وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

منذ 1 ساعة 14 November، 2020
شكري
عربي وإقليمي - مصر

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارة إلى دولة الكويت السبت، حاملا معه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحومن المُقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بكل من أمير الكويت، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح.

وسيبحث وزير الخارجية المصري خلال زيارته هذه مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات الأخيرة، التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.

المصدر: روسيا اليوم

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