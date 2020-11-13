تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية اعتبارا من صباح السبت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 13 2020 - 21:08

تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية اعتبارا من صباح السبت

منذ 1 ساعة 13 November، 2020
عكر
لبنان

أصدرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال في لبنان زينة عكر الجمعة قرارا قضى بتعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي كل الدوائر المرتبطة بها، وذلك اعتبارا من صباح السبت في 14/11/2020 ولغاية صباح الإثنين في 30/11/200، وذلك عملا بقرار الاغلاق بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.

ويستثنى من هذا القرار ما يلي:

– البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين، والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى.

– الأعمال الادارية في الدوائر والأقلام المختصة بتنفيذ ما ورد في البند رقم 1 أعلاه مع مراعاة تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة