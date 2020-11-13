بوتين: وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 13 2020 - 18:06

بوتين: وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل

منذ 1 ساعة 13 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة