عبداللهيان ردا على اتهامات سلمان بن عبد العزيز: لا يحق لملك السعودية الذي غزا اليمن والذي كان يدعم الإرهاب الداعشي – الأمريكي في العراق وسوريا ولبنان واليمن اتهام جمهورية إيران الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 16:36
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مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
عبداللهيان ردا على اتهامات سلمان بن عبد العزيز: لا يحق لملك السعودية الذي غزا اليمن والذي كان يدعم الإرهاب الداعشي – الأمريكي في العراق وسوريا ولبنان واليمن اتهام جمهورية إيران الإسلامية
منذ 17 mins
13 November، 2020
عبداللهيان
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