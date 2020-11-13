الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الجمعة، عن تسجيل أكثر من 153 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وأكثر من 900 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في الولايات المتحدة. ووفقًا للجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفدرالية والمحلية وغيرها من المصادر المفتوحة، سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 153496 حالة إصابة جديدة بـ “كوفيد-19″، و919 حالة وفاة بين المرضى المصابين بـ “كوفيد-19”.

يذكر أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جون هوبكينز، فقد بلغ عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ”كوفيد – 19″ في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء 10 ملايين و557 ألف و451 حالة، وتوفي أكثر من 242 ألف مصاب بفيروس “كوفيد-19، وتعافى أكثر من 4 مليون شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك