قد يجعلها طائرة عالمية… روسيا تزود طائرة القرن الـ21 بمحرك جديد

صنعت روسيا محركا جديدا لطائرتها الجديدة المسماة بطائرة القرن الـ21 “إم إس-21”.

وأعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية أن شركة “إيركوت”، وهي شركة تابعة لمؤسسة التكنولوجيا، أكملت بناء الطائرة الأولى المزودة بمحرك “بي دي-14”. وتحمل الطائرة المزودة بمحركين من طراز “بي دي-14” اسم “إم إس-21-310”. وبدأت استعدادات لقيامها بالرحلة الجوية الأولى.

وتنتمي طائرة “إم إس-21” إلى الجيل الجديد من طائرات الركاب. وصنعتها روسيا لسد حاجة شركات الطيران إلى المزيد من الطائرات من هذا النوع. وتعمل الطائرات من هذا الطراز التي تمت صناعتها حتى الآن بمحركات أجنبية الصنع. ومن أجل تجنب مشكلة استيراد المحركات من الخارج أبدعت روسيا المحرك المناسب لطائرة القرن الـ21 بإمكانات ذاتية. وصنعه المصنع الواقع في مدينة بيرم.

وهناك نوعان لطائرة “إم إس-21” هما “إم إس-21-300″ التي تتسع لـ163 إلى 211 مسافرا ويبلغ مداها 6000 كيلومتر، و”إم إس-21-200” التي ستتسع لـ132 إلى 165 مسافرا ويبلغ مداها 6400 كيلومتر.

وذكرت جريدة “بوليتروسيا” نقلا عن الخبير البريطاني سوميت سينخ، أن تجهيز طائرة “إم إس-21” بمحرك “بي دي-14” يعطي دفعا كبيرا لإنتاج طائرات القرن الـ21 وإدخالها إلى سوق العالم كطائرة عالمية قادرة على منافسة طائرة “بوينغ 737 ماكس” و”إيرباص 320 نيو”.

المصدر: سبوتنيك