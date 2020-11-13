أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 13-11-2020

البناء

• قالت مصادر متابعة العقوبات الأميركية إن وزيراً سابقاً من خارج حلفاء حزب الله يرجّح أن تستهدفه العقوبات بتهمة الفساد لمنح المصداقية للعقوبات بعدما هزّت العقوبات السابقة هذه المصداقية. وقالت المصادر إن ما بثته قناة تلفزيونية عن ملفات فساد نسبتها للوزير السابق يقع ضمن برنامج تعاون مموّل من السفارة الأميركية.

• دعت جهات دبلوماسية إلى مراقبة جولات اليوت ابرامز ومايك بومبيو في المنطقة واستكشاف ما تحمله بين فرضيتي تصعيد أمني وعسكري أو التسريع بقرار سحب القوات الأميركية من سورية والعراق وأفغانستان. وهذا ما يؤكد أو ينفي التفسيرات المتداولة لإقالة الرئيس الأميركي لوزير دفاعه.

النهار

• عاد الخط العسكري ما بين لبنان وسوريا ليشهد زحمة زائرين من حلفاء دمشق ولقاءاتهم بمسؤولين سوريين على غرار المراحل السابقة.

• تستعجل بعض القوى السياسية تشكيل الحكومة والظفر بحقائب خدماتية، بغية تأمين المساعدات لناخبيها ومحازبيها في ظل الشح المالي والأزمات المالية الخانقة التي تصيب الاحزاب والزعامات.

• من غير الواضح الهدف من اعادة بث الشائعات حول امكان وقوع اغتيالات للضغط على شخصيات سياسية فيما السؤال الدائم عن مصدر المعلومات التي تبلغ الاجهزة الامنية وتظل مجهلة الفاعل.

اللواء

• حسب مصادر قريبة من بوتقة التأليف، فالحكومة على نار قوية، ولكن بلا حرارة أو دخان!

• يهتم سفير دولة شرقية بمعرفة كيفية تواصل سفيرة دولة كبرى مع مرجعين كبيرين بعد عقوبات فرضت على مقربين منهما..

• علق سياسي مخضرم على كلام كبار المسؤولين أمام الموفد الفرنسي، معرباً عن سخريته، من قدرة هؤلاء على ركوب الموجات.

الجمهورية

• كشف مرجع حكومي سابق أنه نصح أحد المسؤولين بأن يحصن نفسه جيداً من الالغام التي سيزرعونها في طريقه، لانهم لن يسمحوا له بأن ينجح.

• لوحظ ارتفاع أعداد الاطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين يغادرون لبنان بسبب الازمات المتراكمة.

• اعتبر مرجع مالي أن الاستقرار السياسي هو الشرط الاول للإنطلاق في ورشة إعادة الروح الى القطاعات الاقتصادية والمالية

وغيرها من القطاعات المأزومة.

المصدر: صحف