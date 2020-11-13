السلطات الأمريكية: لا دليل على فقدان أصوات أو اختراقات خلال الانتخابات الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 05:56

السلطات الأمريكية: لا دليل على فقدان أصوات أو اختراقات خلال الانتخابات الرئاسية

منذ 28 mins 13 November، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكدت السلطات الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على عدم احتساب أو فقدان أصوات أثناء عملية فرزها، كما لم تسجل أي اختراقات لأنظمة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان مشترك لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والمجلس التنسيقي الحكومي الخاص بالانتخابات (GCC)، أن “انتخابات 3 نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ”.

وأضاف البيان أنه “لا توجد أي معلومات تدل على أن أنظمة التصويت دمرت أو فقدت أو غيرت الأصوات، أو على تقويض مصداقيتها بأي طريقة أخرى”.

ويأتي ذلك وسط الجدل الدائر في الولايات المتحدة بشأن التصويت عبر البريد، حيث كان الرئيس الحالي دونالد ترامب يحذر من حدوث “تزوير غير مسبوق” لنتائج الانتخابات بسبب استخدام التصويت عبر البريد على نطاق واسع.

وكان خصوم ترامب يصرون على ضرورة الاستخدام الواسع للتصويت عبر البريد بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: وكالات

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