الرئاسة الفرنسية تؤكد مقتل جندي فرنسي ضمن مهمة حفظ السلام في مصر

أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان الخميس، مقتل أحد الجنود الفرنسيين العاملين في القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين بقيادة الولايات المتحدة بسيناء المصرية في حادث تحطم مروحية.

وفي وقت سابق، أفادت القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، بأن قتلى تحطم المروحية في سيناء المصرية يوم الخميس هم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي.

وأضافت القوة في بيان أن جميع القتلى من العسكريين، لافتة إلى أن أمريكيا من أفراد القوة نجا وجرى نقله إلى منشأة طبية.

ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع أن السقوط حادث سببه عطل فني.

وتأسست القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لمراقبة نزع السلاح في سيناء بموجب معاهدة السلام التي أبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتقلص حجمها في السنوات القليلة الماضية بعد أن كثفت الدولتان التعاون الأمني في مواجهة المسلحين في سيناء.

وتضم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وفقا لموقعها الإلكتروني، عسكريين من 13 دولة وتغطي مهامها منطقة تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء.

المصدر: وكالات