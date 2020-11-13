بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، عن تسجيلها 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لمؤشر الحالات اليومية.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33470، ليصل إلى مستوى 1290195 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 10 نوفمبر 20412 حالة، وفي 11 نوفمبر 22950.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 563 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 50928 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 10 نوفمبر 532 حالة، وفي 11 نوفمبر 595.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.

المصدر: وكالات