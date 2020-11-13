نقابة عمال الافران في صيدا والجنوب: لاستثنائنا من قرار سير المركبات مفرد مجوز – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 01:18

نقابة عمال الافران في صيدا والجنوب: لاستثنائنا من قرار سير المركبات مفرد مجوز

منذ 47 mins 13 November، 2020
المنار
المنار
لبنان

أصدرت نقابة عمال الافران في صيدا والجنوب بيانا جاء فيه: “نتيجة ما يمر فيه لبنان من ضائقة اقتصادية وماليه يضاف إليها وباء كورونا المستجد، وبعد ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع مجلس الدفاع الاعلى بناء على توصية من اللجنة الطبية الوزارية وما صدر من قرار يقضي إلى الإغلاق العام مع بعض الاستثناءات في العديد من القطاعات ومنها الافران، وبما انه اغلبها يعمل بدوامين نهاري وليلي مما يشكل عائقا للعامل فيها من الوصول إلى عمله، وخاصة في ساعات الليل المتاخرة، نناشد وزير الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي استثناءنا من قرار تنظيم سير المركبات والسيارات مفرد مجوز، والسماح للعاملين في الافران بالتنقل من وإلى عملهم بسياراتهم طيلة ايام الاسبوع، على أن يقوم كل عامل بإبراز بطاقة انتسابه إلى النقابة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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