التحكم المروري: #حركة_المرور خانقة على اوتوستراد #المطار باتجاه الانفاق دون عوائق ومفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل حركه المرور – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2020 - 17:42

التحكم المروري: #حركة_المرور خانقة على اوتوستراد #المطار باتجاه الانفاق دون عوائق ومفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل حركه المرور

منذ 48 mins 12 November، 2020
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