لافروف: روسيا وتركيا لديهما مهام مشتركة في ناغورني قره باغ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن “روسيا وتركيا لديهما مهام مشتركة في ناغورني قره باغ لمراقبة الوضع في المنطقة، وليس هناك غموض، وأنقرة تتفهم مهامها”. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو “لدينا مهام مشتركة مع تركيا ، كما قلت سابقا، لمراقبة الوضع الموضوعي في منطقة عملية حفظ السلام من الجانب الأذربيجاني عن طريق المراقبة الفنية. يتم تنفيذ العملية حصريًا من قبل وحدة القوات المسلحة الروسية”.

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن روسيا وتركيا ستعملان بشأن قره باغ عن طريق مركز مراقبة على الأراضي الأذربيجانية.

المصدر: سبوتنيك