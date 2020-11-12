“المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين” واصل أعماله في يومه الثاني

تواصلت في قصر الأمويين للمؤتمرات بالعصمة السورية دمشق الخميس أعمال “المؤتمر الدولي للاجئين السوريين” حيث عقد ممثلون عن الوزارات السورية مع ممثلين عن الجانب الروسي جلسات عدة ناقشوا خلالها العديد من المواضيع في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والصحة والعدل والنظام الضريبي.

وناقشت مجموعة العمل لشؤون العلم والتعليم من اللجنة السورية-الروسية الدائمة للتعاون العلمي والاقتصادي التجاري قرارات اجتماعاتها الدورية السابقة ونتائج تنفيذها حضرها ممثلون عن وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اجتماع العمل بين ممثلي وزارة الاتصالات والتقانة السورية وممثلي وزارة التنمية الرقمية في روسيا ناقش الجانبان حالة البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في سورية وسبل التعاون السوري الروسي في مجال المعلومات وتقنية الاتصالات.

وناقش معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس مع نائب رئيس الخزانة الفيدرالية الروسية ونائب رئيس إدارة المشروعات في وزارة الخزانة الروسية سبل تعزيز التعاون في المجالين المالي والضريبي وأساليب الدفع المالي بين الجانبين.

وعقد اجتماع عمل بين ممثلي وزارة الصحة وممثلي هيئة الرقابة الروسية وهيئة التعاون الروسية لبحث موضوع التعاون المتبادل ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الأمراض المعدية إضافة لمباحثات بين ممثلي وزارة الصحة وممثلي وزارة التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية حول مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال تداول المستحضرات الدوائية والمعدات الطبية.

وجرى لقاء بين ممثلي وزارة التجارة والصناعة الروسية وشركة “سوفوكريم” ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطويره.

وعقد اجتماع بين وزارة النفط والثروة المعدنية وممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية وشركة “فيا انفيست” الروسية.

المصدر: سانا