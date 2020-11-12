عودة أكثر من 130 لاجئاً سورياً إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 130 لاجئا عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 136 لاجئا آخر (منهم 41 امرأة و70 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا على مساحة 1.7 هكتار بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 18 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك