الكشف عن إصابات بكورونا لدى جنود الناتو المشاركين بمناورات في ليتوانيا

أعلنت القوات المسلحة الليتوانية تسجيل إصابات بفيروس كورونا لدى عدد من العسكريين المشاركين في مناورات “الذئب الحديدي” التي يجريها حلف الناتو في ليتوانيا.

وأشارت وسائل الإعلام الليتوانية إلى أن الجيش لن يكشف عن عدد العسكريين الذين أصيبوا بالفيروس.

وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الليتوانية أندريوس ديلدا، استعداد الجيش للتعامل مع حالات كورونا.

ونفى وجود أي بؤرة لانتشار الفيروس في وحدات الجيش، من شأنها أن تؤدي إلى إصابة عشرات أو مئات من العسكريين، مضيفا أن الكثير من حالات الإصابة المؤكدة ناجمة عن اختلاط العسكريين بأفراد عائلاتهم أو السكان في المدن.

المصدر: وكالات