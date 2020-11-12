أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 12-11-2020

البناء

• قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن العقدة الرئيسية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تطال اسمين يطرحهما أحدهما مقابل اسمين يطرحهما الآخر لحقيبتين رئيسيتين وإن مشاريع التسوية في حال نجاحها ستعني انطلاق المسار الحكوميّ.

• قالت مصادر على صلة بمؤتمر النازحين المنعقد في دمشق إن توصيات عملية ستصدر عن المؤتمر وقرارات إجرائيّة ستتعهّدها الدول المشاركة ستشكل نقطة بداية لمرحلة عمليّة يرجّح أن يكون موضوعها النازحون السوريون في لبنان.

النهار

• تردد ان صاحب مصرف سدد في مناسبة حزينة داخل العائلة 150 الف دولار نقدا ورغم ذلك فهو يحرم اي مودع 150 دولارا من رصيده.

• يُنقل أنّ مرجعيات سياسية وحزبية، اتّخذت تدابير أمنية مشدّدة في تنقّلاتها، بعدما أُعلمت من جهات دولية فاعلة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

• تساءلت أكثر من جهة حول الموقف الذي أطلقه المسؤول الفلسطيني بسام أبو شريف، حول معلوماته عن قيام إسرائيل بعدوان على لبنان، والذي تقاطع مع معلومات فلسطينية أخرى صبّت في هذه الخانة.

اللواء

• حسب معلومات ثقة في بيروت، أن شركة توتال الفرنسية تتجه إلى وقف العمل في البلوك البحري 9!

• ما يزال مقربون من شخصية كبيرة يعانون من حصار مفروض على ما يحصل على صعيد مشاورات التأليف لجهة المعلومات أو العقبات..

• تنتظر أوساط المودعين، بعد سماع كلام مسؤول مالي رفيع، ترجمة عملية، في الثلث الأوّل من السنة الجديدة.

الجمهورية

• إرتفعت في الفترة الأخيرة شكوى أحد المستشارين من تجاوزات متتالية لدوره من قبل بعض من سمّاهم المتطفلين.

• تترقب مرجعية طريقة إستثمار الأفرقاء في الداخل لقرار خارجي بحق رئيس تيار.

• نقل عن مرجع كبير قوله إنه لن يهدأ له بال قبل أن يطيّر موظفًا كبيراً.

المصدر: صحف