تريد التوفير؟… نصيحة فرنسية لاستخدام “الكمامة المستعملة” بشروط…

فجرت جمعية المستهلكين الفرنسية مفاجأة، تتعارض مع توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن إمكانية إعادة استخدام الكمامات المستخدمة في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الجمعية إن الكمامات المستعملة يمكن إعادة استخدامها بعد غسلها عشر مرات في درجة حرارة لا تقل عن 60 بالمئة، بحسب “فرانس 24”.

وكان من الشائع أن تعقيم الكمامات أو غسلها بعد استخدامها يعد سلوكا خاطئا وفق منظمة الصحة العالمية.

إلا أن جمعية المستهلكين الفرنسية “إي إف سي كي شوازير” أكدت بعد سلسلة تجارب أن الكمامة الطبية التي كان ينصح برميها بعد 4 ساعات من استخدامها تظل قادرة على تصفية 90 بالمائة من جزئيات كورونا بعد غسلها 10 مرات في درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة.

التجارب التي شملت 3 أنواع من الكمامات، خلصت إلى أن أفضل الكمامات الطبية أمانا تحافظ على قدرتها على تصفية الجزيئات الفيروسية بنسبة 98 بالمئة بعد غسلها.

ويعد ذلك خبرا سارا للمستهلكين الذين يتحملون مصاريف شراء الكمامات، كما أنها ستخفف من الآثار التي تترتب على رمي الكمامات المستخدمة على البيئة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الكمامات هي أحد التدابير الرئيسية لوقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح، حيث تحد من خطر التعرض المحتمل لشخص مصاب، سواء ظهرت عليه أعراض المرض أم لا، كما أن الكمامة تقي من انتقال المرض من شخص إلى آخر عندما يرتديها شخص مصاب.

المصدر: سبوتنيك