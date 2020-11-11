الحاج قماطي بذكرى يوم الشهيد في صيدا : ستبقى المقاومة منتصرة رغم كل المؤامرات

نظمت منطقة صيدا في حزب الله لمناسبة ذكرى يوم الشهيد سلسلة من الأنشطة الخاصة بالذكرى تركزت حول تكريم الشهداء وعوائلهم في مدينة صيدا وبلدات الجوار ضمن الاجراءات الصحية الوقائية ، وتوزعت الأنشطة على زيارة أضرحة الشهداء ووضع اكاليل الورد في مدينة صيدا وبلدات قناريت، بنعفول، كفرحتى، عنقون، اركي، زغدرايا، رومين، حومين التحتا وتم وضع أكاليل الورد.

كما نظمت مراسم تحية القسم من ثلة من المجاهدين للشهداء في روضة الشهداء في جبانة بلدة الغازية مع وضع أكاليل الورد،وأخرى بروضة الشهداء في جبانة بلدة حارة صيدا في حضور عضو المجلس السياسي لحزب الله الوزير السابق الحاج محمود قماطي الذي تحدث بالمناسبة مشيرا الى :”إن بومبيو قال لأدواته عندما جاء الى لبنان في زيارته منذ أقل من سنة لا تيأسوا لا تحبطوا ،انتظروا ستة اشهر فقط فإن المقاومة ستسقط لأننا نحاصرها ماليا ولن يبقى عندها إمكانيات للاستمرار وحزب الله سينهار “.

اضاف :” قالها لهم لأن عقلهم عقل مادي و حساباتهم مادية . هم يظنون ان المرتزقة الذين يصنعونهم بأموالهم وأموال أمتنا الإسلامية يستخدمونها ضد الأمة الإسلامية ، ظنوا ان حزب الله والمقاومة اذا خنقت ماديا وحوصرت ومنعت من مصادر القوة المادية فإنها ستسقط. خسئتم ، فهاهم الأمس واليوم يعلنون وبوضوح لا نريد حزب الله في الحكومة ولا نريد اي دور له في السياسة ولا نريد أن يكون لحزب الله اي رأي ولا ان يتمسك بسلاحه ويحافظ عليه ، لا نريد لا نريد”.

واعتبر ” كل ذلك سيبوء بالفشل ولن يستطيعوا ان يفعلوا شيئا. نقول لهم كما انطلقنا من دون امكانيات مادية في 11/11/1982 بهذه العملية في يوم الشهيد وبإرادة مؤمنة صادقة وبفتية مخلصين، فإننا اليوم حتى لو لم يعد لدينا امكانيات والحمد الله موجودة واكثر قوة من كل الفترة السابقة، ولكن حتى بحسب ظنهم نقول لهم مهما فعلتم ومهما حاولتم ومهما تآمرتم ومهما صنعتم من فتن لن تستطيعوا إيقاف هذه المقاومة ومهما فعلتم في السياسة والإقتصاد والعسكر والأمن كل محاولاتكم ستبوء بالفشل “.

وأكد أن ” المقاومة ستستمر وستنتصر وسيبقى الأمن الإسرائيلي الذي تحرصون عليه ويحرص العالم الظالم عليه مهددا بقوة المقاومة وسيبقى هذا الأمن مرتبكا بفعل محور المقاومة في المنطقة جمعاء ، وستبقى منتصرة ولن تستطيعوا ان تحققوا شيئا على الاطلاق “.

وقال ” سلام لشهدائناو لشهداء الوطن، سلام لكل شهداء المقاومة الوطنية اللبنانية منها وافواج المقاومة أمل وقوات الفجر في صيدا الى شهداء المقاومة الإسلامية الوطنية اللبنانية وكل انواع المقاومات الفلسطينية في فلسطين سلام الى كل شهداء المقاومة ، وانها مقاومة ستتراكم وتتراكم وتقوى ، وستكون المحور المنتصر في المنطقة كلها الذي دحر الأعداء عن كل هذه المنطقه في لبنان وفلسطين وفي سوريا والعراق واليمن وايران “.

واردف ” أن محور المقاومة منتصر في الميدان ولن يستطيع المحور المهزوم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية المهزومة ومعها اوروبا ودول المنطقة في الخليج وغير الخليج ومعها الأدوات اللبنانية لن يستطيع هذا المحور المهزوم ان يفرض شروطه على المحور المنتصر، ولن نسمح لكم ان تفرضوا شروطكم علينا نحن المنتصرون في المنطقة ونحن الذين نمسك بزمام المبادرة وكل ذلك بقوة المقاومة وبفضل الشهداء المباركين وكل عام وانتم بخير في يوم الشهيد سلامنا الى الشهيد احمد قصير وكل الشهداء المباركين.”

وفي الختام وضع قماطي ومسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر إكليلا من الورد على نصب رمزي للشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام