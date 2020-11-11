في يوم الشهيد مراسم عهد وقسم في العديد من المناطق

بمناسبة يومِ الشهيد، التي تصادفُ الذكرى الثامنةَ والثلاثينَ لعمليةِ فاتحِ عهدِ الاستشهاديينَ أحمد قصير، أقام حزب الله مراسمَ تكريميةً في مكانِ العمليةِ عندَ مدخلِ مدينة صور، بحضورِ عضوِ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، وعددٍ من العلماءِ والفاعلياتِ وعوائلِ الشهداء.

بعدَ تلاوةِ سورةِ الفاتحة، أدت ثلةٌ من مجاهدي المقاومةِ الإسلاميةِ قسَمَ العهدِ والولاءِ بالسيرِ على نهجِ الشهداء، وُضعَ بعدَها اكليلٌ من الوردِ أمامَ النُصُبِ التذكاري للشهيد قصير، وكانت كلمة للنائب حسين جشي بالمناسبة.

بعدَ ذلك، توجهَ الحضورُ إلى مكانِ تنفيذِ عمليةِ الاستشهادي حسن قصير في بلدة برج الشمالي، حيث كان في استقبالهم رئيسُ البلديةِ علي ديب، فوضعوا إكليلاً أمامَ النُصُبِ التذكاري للشهيد، ثم توجهَ الجميعُ إلى مكانِ تنفيذِ عمليةِ مدرسةِ الشجرة الاستشهادية، ووضعوا إكليلاً أمامَ اللوحة ِالتذكارية، لتُختتمَ الجولةُ في جبانةِ مدينة صور،بوضع إكليلِ وردٍ عندَ ضريحِ الاستشهادي هيثم دبوق، وتلاوةُ السورةِ المباركةِ الفاتحةِ لروحِه وأرواحِ كلِّ الشهداء.

وفي بعلبك، اقيمت بمناسبة يوم الشهيد مراسم قسَمٌ للشهداء، وتجديدُ العهد بحضور المعاون التنفيذي للامين العام لحزب الله محمد ياغي وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي. وفي الهرمل اقيمت مراسمُ تكريميةٌ للشهداءِ بيومِهم وتحدث السيد فيصل شكر نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله بالمناسبة. ولمناسبة يومِ شهيدِ حزب الله، جال وفدٌ من القطاعِ الشمالي في الحزب على ضرائحِ شهداءِ المقاومةِ الاسلاميةِ في قرىِ وبلداتِ القطاع. تخللَ الجولةَ مراسمُ تكريميةٌ في عدةِ محطاتٍ مع مراعاةِ أسسِ الوقايةِ من فيروس كورونا، وتجديدُ العهدِ للشهداءِ بالمضيِّ على دربهم والحفاظِ على دمائهم التي أعزت الوطن.

وزار وفدٌ من اتحادِ بلدياتِ الضاحية ضمُ رئيسَ الاتحادِ محمد ضرغام ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل ورئيس بلدية حارة حريك وزياد واكد و رئيس بلدية برج الراجنة وعاطف منصور روضةَ الشهيدين، حيث وضعوا عدداً من اكاليلِ الوردِ على ضرائحِ الشهداء، مؤكدينَ الاستمرارَ على نهجِ الشهداءِ في خدمةِ المجتمع.

وفي جبل لبنان والشمال اقيمت العديد من مراسم القسم والعهد واكدت المواقف التمسك بالنهج الحسيني المقاوم بحضور الشيخ محمد عمرو مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله وعضو المجلس السياسي في حزب الله ومحمد صالح والشيخ مؤمن الرفاعي عضو تجمع العلماء المسلمين.

وفي منطقة الجنوب الثانية، اقام حزب الله مراسم تكريمية وأنشطة بمناسبة يوم الشهيد بحضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اشار الى تطور الفرق من زمن الاجتياح الصهيونية الى هذا الزمن الذي بات فيه العدو هو الخائف من ضربات المقاومة ومن تطور جهوزيتها وتقيم اربع الوية نخبة مناورات تحسبا لما يقولون انه احتمال هجوم لحزب الله نحو الجليل.

المصدر: قناة المنار