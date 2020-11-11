العثور على مقابر جماعية في السودان من المرجح أنها تحوي جثث لأشخاص مفقودين منذ احتجاجات العام الماضي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 14:18

العثور على مقابر جماعية في السودان من المرجح أنها تحوي جثث لأشخاص مفقودين منذ احتجاجات العام الماضي (سبوتنيك)

منذ 45 mins 11 November، 2020
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