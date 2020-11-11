الرئيس دياب ترأس اجتماعا بحث في تطبيق قرار الاقفال: اقتراح بتدوين عقوبة عدم وضع الكمامة في السجل العدلي

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا أمنيا عن كورونا، حضره وزيرا الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ومحمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا،الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان والمستشاران خضر طالب وبترا خوري.

وتم البحث في كيفية تطبيق قرار الإقفال وتشديد الإجراءات ومراقبة حسن سيرها. كما ناقش المجتمعون تقديم اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبة على غير الملتزمين وضع الكمامة، واعتبارها جنحة تدون في السجل العدلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام