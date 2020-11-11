الرئيس دياب ترأس اجتماعا بحث في تطبيق قرار الاقفال: اقتراح بتدوين عقوبة عدم وضع الكمامة في السجل العدلي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 12:46

الرئيس دياب ترأس اجتماعا بحث في تطبيق قرار الاقفال: اقتراح بتدوين عقوبة عدم وضع الكمامة في السجل العدلي

منذ 21 mins 11 November، 2020
دياب ترأس اجتماعا بحث في تطبيق قرار الاقفال
لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا أمنيا عن كورونا، حضره وزيرا الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ومحمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا،الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان والمستشاران خضر طالب وبترا خوري.

وتم البحث في كيفية تطبيق قرار الإقفال وتشديد الإجراءات ومراقبة حسن سيرها. كما ناقش المجتمعون تقديم اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبة على غير الملتزمين وضع الكمامة، واعتبارها جنحة تدون في السجل العدلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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