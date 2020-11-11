الرئيس روحاني : سياسة إيران قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “سياسة إيران قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية ومحاربة الارهاب وارساء السلام والاستقرار”، موضحاً أن “السياسة التي اتبعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأمس، ستنتهجها اليوم وغدًا فالأمر متروك للادارة الامريكية في الاقتراب من هذه السياسات أو الابتعاد عنها”.

وأشار الرئيس الايراني في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، إلى الانتخابات الأمريكية، قائلاً “نشعر أن الاجواء مهيئة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة”، موضحاً أن “مشكلة الادارة الامريكية في الاشهر الاخيرة من ولايتها، هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني”.

واضاف الرئيس روحاني “انظروا إلى خطابات هذا الرجل (ترامب) في الاوساط الدولية بشأن إيران.. كان يستخدم ذات التعابير والكلمات التي يستخدمها الكيان الصهيوني فعندما نستمع الى هذا الخطاب سنفهم تمامًا من كتبه له” .

وقال روحاني “هناك سببين لتقدم منافسه (بايدن) عليه في الانتخابات الاول يتعلق بكوفيد 19 الذي لم يستطع السيطرة عليه وادى إلى نسبة وفاة عالية في أوساط الأمريكيين، فالادارة الامريكية و عوضا عن التخطيط لمكافحته اعلنت أنه لايوجد شيئ مهم، والسبب الثاني تصدع علاقات امريكا مع دول العالم، فالأمر لم يكن يتعلق بإيران فقط بل كانت علاقات امريكا مع حلفائها التقليديين في أوروبا ومع الصين متوترة أيضًا”.

وفي السياق، تابع روحاني أن “الأمر الآخر هو إذلال الولايات المتحدة في السياسة الخارجية”، قائلاً “لم يسبق في تاريخ امريكا أن تواجه هزيمة في منظمة الامم المتحد ومجلس الامن الدولي كما حدث لها بحيث لم يصوت لها سوى جزيرة صغيرة بينما لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن تقوم بتقديم مشروع الى مجلس الامن يواجه الاهمال من الجميع، مما يمثل تحقيرا للشعب الامريكي الذي قرر التغيير”.

وأضاف رئيس الجمهورية الايرانية ان “سياستنا هي سياسة واضحة لا تتغير”، مؤكدا اننا “نعارض الإرهاب و خرق المعاهدات والمواثيق الدولية من جانب الادارة الامريكية اياً كانت”.

المصدر: ارنا