فقدان الطوابع الاميرية في النبطية ومعاملات المواطنين متوقفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 11 2020 - 12:46

فقدان الطوابع الاميرية في النبطية ومعاملات المواطنين متوقفة

منذ 31 mins 11 November، 2020
فقدان الطوابع الاميرية في النبطية ومعاملات المواطنين متوقفة
لبنان

تعاني مدينة النبطية من فقدان الطوابع الاميرية التي تستخدم في انجاز المعاملات الرسمية كافة، ما أدى الى شبه توقف لانجاز تلك المعاملات، لا سيما بيانات اخراجات القيد ومعاملات دائرة النفوس على أنواعها ، الامر الذي أدى الى تكدس الطلبات في الدائرة وامتعاض المواطنين من توقف انجاز معاملاتهم لا سيما بيانات القيد ومعاملات الولادة والوفاة وتصديق الافادات التربوية ومعاملات الدوائر العقارية والمالية وغيرها.

وناشد مختارو النبطية في بيان المالية “الإسراع في اصدار الطوابع المالية لتعود الأمور العملانية في مؤسسات الدولة الرسمية الى الانتظام” ، واشاروا “الى ان البعض استغل هذه الازمة وراح يبيع طابع الالف ليرة بـ 5 الاف من دون أي رادع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة