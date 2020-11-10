وفد من “جبهة العمل” زار الشيخ نعيم حسن: لعدم الانزلاق إلى أي فتنة

زار وفد من “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الثلاثاء “شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز” الشيخ نعيم حسن، وتم البحث في كافة الشؤون الإسلامية والوطنية والإقليمية والصحية وموضوع الإساءة الفرنسية للنبي محمد(ص).

وشدد المجتمعون على “ضرورة إنقاذ الوطن من وضعه المأزوم سياسيا وصحيا ومعيشيا وضرورة العمل على تسهيل ولادة حكومة وطنية إنقاذية يشارك فيها الجميع ويتحملوا المسؤولية”.

واكد المجتمعون على “الوحدة الوطنية والإسلامية والحرص على البلد وعدم الانزلاق إلى أي فتنة وخاصة تلك التي تسببها بعض الخطابات السياسية المتشنجة في بعض الأحيان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام