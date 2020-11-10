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November 10 2020 - 15:34

ظريف الى اسلام اباد للقاء قريشي وكبار المسؤولين في باكستان

منذ 14 mins 10 November، 2020
وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف
ايران - عربي وإقليمي

غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف العاصمة طهران متجها الى اسلام اباد، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين بمن فيهم وزير الخارجية شاه محمود قريشي. في سياق متصل، صرح متحدث الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الاثنين، أن وفداً سياسياً واقتصادياً يرافق ظريف خلال زيارته لباكستان غدا.

الى ذلك، كتب وزير الخارجية الايراني في تغريدة امس ايضا، ان “مباحثات رفيعة المستوى ستجري غدا في باكستان حول القضايا الثنائية ومتعددة الاطراف مع اشقائي وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وقائد الجيش الجنرال باجوا، ورئيس الوزراء عمران خان”.

واردف ظريف أن “هذه اللقاءات ستقام عقب تخليد ذكرى اقبال اللاهوري بوصفه العلامة والمحقق العظيم على صعيد العالم الاسلامي والشاعر الدولي والمنادي الدؤوب بالوحدة بين المسلمين؛ الذي عزز الأواصر بين شعبينا”.

المصدر: ارنا

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