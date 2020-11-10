تفاصيل الإعلان عن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية

تم الإعلان الثلاثاء، عن توصل أرمينيا وأذربيجان، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ برعاية روسية، وعلى أن تشغل قوات لحفظ السلام الروسية منطقة خط التماس بين قوات الجانبين. وجاء في البيان الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الارمني، نيكول باشينيان، برعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين “نحن، رئيس جمهورية أذربيجان آي.جي علييف ، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ن. باشينيان ، ورئيس روسيا الاتحادية ف. بوتين ، أعلنا ما يلي:

أولا – يجري الإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في منطقة نزاع ناغورني قره باغ اعتبارًا من الساعة الصفر بتوقيت موسكو في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020. تتوقف جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا ، المشار إليهما فيما يلي باسم الطرفين ، عند مواقفهما السابقة.

ثانيا – تتم إعادة منطقة أغدام إلى جمهورية أذربيجان في الفترة حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.

ثالثا – تقوم قوات روسية لحفظ السلام تضم 960 1 شخصا مع أسلحة خفيفة و90 ناقلة أشخاص مدرعة و380 قطعة من المركبات والمعدات الخاصة بالانتشار على طول خط التماس المباشر في ناغورني قره باغ وعلى طول ممر لاتشين.

رابعا – يجري انتشار قوات حفظ السلام الروسية في نفس الوقت الذي يجري فيه انسحاب القوات المسلحة الأرمنية. وتستغرق فترة تواجد قوات حفظ السلام الروسية 5 سنوات مع تمديد تلقائي لفترة خمس سنوات تالية ، إذا لم يعلن أي من الطرفين نيته في إنهاء تطبيق هذا الحكم قبل انتهاء هذه الفترة بستة أشهر.

خامسا – من أجل زيادة فعالية الرقابة على تنفيذ الاتفاقات من قبل طرفي النزاع ، يجري نشر مركز لحفظ السلام يقوم برصد تنفيذ نظام وقف إطلاق النار.

سادسا – على جمهورية أرمينيا إعادة منطقة كيلباجار إلى جمهورية أذربيجان بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 ، ومنطقة لاتشين بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر عام 2020. ويظل ممر لاتشين (يبلغ عرضه 5 كيلومترات) تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية، كونه ضامنا لاتصال ناغورني قره باغ بأرمينيا وفي نفس الوقت غير متصل بمدينة شوشا. وسيتم في السنوات الثلاث المقبلة،، بموافقة الطرفين ، تحديد خطة لبناء طريق جديد على طول ممر لاتشين ، يوفر الاتصال بين ناغورني قره باغ وأرمينيا، مع إعادة نشر قوات حفظ السلام الروسية لاحقًا لحماية هذا الطريق. وعلى جمهورية أذربيجان ضمان سلامة حركة المرور على طول ممر لاتشين للمواطنين والمركبات والبضائع في كلا الاتجاهين.

سابعا – تجري عملية عودة اللاجئين والنازحين إلى إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المجاورة تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ثامنا – يتم تبادل أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى.

تاسعا – يجري فتح جميع طرق المواصلات الاقتصادية والنقل في المنطقة.

وعلى جمهورية أرمينيا أن تضمن سلامة طرق النقل بين المناطق الغربية لجمهورية أذربيجان وجمهورية ناخيتشيفان للحكم الذاتي من أجل تنظيم حركة المواطنين والمركبات والبضائع دون عوائق في كلا الاتجاهين. ويجري الإشراف على حركة النقل من قبل عناصر جهاز حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

كذلك سيتم، بموافقة الطرفين تأمين بناء طرق اتصالات جديدة تربط جمهورية ناخيتشيفان للحكم الذاتي مع المناطق

المصدر: سبوتنيك