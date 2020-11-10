الطقس يتحول غداً الاربعاء الى ماطر مع برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء غائما جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض بسيط في درجات الحرارة مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في البقاع الشمالي الشرقي مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

– الحالة العامة: طقس خريفي متقلب ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى مستقر يوم الجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر، كما تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الداخلية بدءا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد.

– الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض بسيط في درجات الحرارة مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في البقاع الشمالي الشرقي مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تهطل أمطار في البقاع الشمالي الشرقي خلال الليل.

– الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – غربية نهارا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط بعد الظهر على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70 %.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية