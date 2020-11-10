الجيش الإثيوبي يسيطر على مطار مدينة حمرا في إقليم تيغراي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 10:42

الجيش الإثيوبي يسيطر على مطار مدينة حمرا في إقليم تيغراي

منذ 23 mins 10 November، 2020
أخبار موقع المنار

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